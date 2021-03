Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunta ca Tribunalul Galati a admis o solicitare privind valorificarea anticipata a unui autovehicul de lux Lamborghini Aventador, confiscat de DIICOT intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor…

- ”In luna martie 2021, Tribunalul Galati a admis solicitarea ANABI privind valorificarea anticipata a unui autovehicul Lamborghini Aventador aflat in administrarea Agentiei. In aceasta speta avand ca obiect cercetarea infractiunilor de constituire grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic…

- Trei persoane din judetul Galati au fost retinute pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la falsificarea si punerea in circulatie de valori falsificate si inselaciune, toate in forma continuata, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Directia…

- Trei inculpati au fost retinuti pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc.La data de 28.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea…

- La data de 19.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 3 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc si…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism(DIICOT) – Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a unui numar de cinci inculpati implicati in spargerea unor bancomate in lunile septembrie si octombrie, in localitati din judetele Galati…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) se va muta intr-un sediu nou, proprietate proprie, situat in spatele Tribunalului Bucuresti si foarte aproape de biserica Sfanta Vineri Noua, intr-o cladire de birouri cu 12 etaje de peste 12.000 metri patrati,…

- Tanar de 24 de ani, retinut pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori in forma continuata si trafic de persoane.La data de 17.12.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pe o perioada…