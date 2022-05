Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan a facut public faptul ca nu iși dorește sa aiba copii, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins-o in ipostaze care demonstreaza ca se descurca farte bine in rolul de mama. „Contesa Digitala” pare a fi in elementul ei cu micuții prietenilor.

- Ana Morodan este una dintre cele mai sincere și reale vedete din showbizul romanesc. Vedeta reality-showlui REAla by Ana Morodan a fost surprinsa de catre paparazii spynews.ro la o spalatorie din capitala. Este sau Ana Morodan așa cum o vezi la TV? Te-am facut curios? Urmarește imaginile video surprinde…

- Nicoleta Luciu nu mai este de foarte timp in lumina reflectoarelor, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu ea. Vedeta nu ține deloc cont de regulile de circulație, iar zilele acestea, a fost observata pe strazile din Capitala cum a traversat stada printre numeroasele mașini.

- In perioada 29 martie - 23 mai, va fi suspendat traficul rutier pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Tighina și Sfantul Gheorghe și pe strada Tighina, tronsonul cuprins intre strazile Avram Iancu și Columna.

- Clipe ingrozitoare pentru Oana Roman. Acum cateva zile, mama ei a ajuns, din nou, de urgența la spital acuzand probleme de sanatate. Vedeta de la Antena Stars a fost extrem de ingrijorata in privința Mioarei Roman. Ce a pațit fosta soție a fostului primar al Capitalei. Mioara Roman, din nou pe mainile…

- Ana Morodan vine in fața fanilor cu o veste uriașa. Celebra Contesa Digitala a pus mana pe un proiect care o va propulsa. Vedeta le-a maturisit internauților ca se muta pe TV, iar cat de curand o vor vedea in cadrul emisiunii REAla. Cand incepe show-ul mult așteptat de la Antena Stars? Cei care o […]…

- Nicușor Dan a facut, ieri, o calatorie de proba pe patru rute feroviare din jurul orașului. Astfel, primarul Capitalei a testat primul tren metropolitan care va putea salva șoferii de traficul infernal cu care se confrunta Bucureștiul de ani de zile. Dupa rutele efectuate, Nicușor Dan a transmis un…

- In dimineața zilei de miercuri, in jurul orelor 08:30, o patrula de carabinieri a reținut un barbat. Inițial, acesta a fost stopat pentru verificari, in timp ce mergea pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei.