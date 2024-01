Stiri pe aceeasi tema

- In baza Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1473 2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", astazi a fost semnat contractul privind alocarea unei finantari…

- Primarul Mircia Gutau a semnat, alaturi de Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții “Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Garii” in valoare de 2.644.919,94 lei in cadrul Programului Național…

- Economie Consiliul Județean Teleorman și Primaria Roșiori de Vede au primit bani pentru decontarea facturilor PNDL decembrie 27, 2023 11:03 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 303.431.174 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 325 de obiective…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat vineri, la Targu Mures, ca pe Programul National "Anghel Saligny", sumele provenite din economiile facute pe diverse proiecte, in urma ajustarii preturilor, vor putea fi redistribuite

- Podul peste paraul Bascov din strada Depozitelor intra in reabilitare, iar lucrarea și va fi finalizata in 2025! «Astazi, 14 noiembrie 2023, municipalitatea a predat amplasamentul constructorului PORR Construct, unul dintre cei mai serioși parteneri in lucrarile de infrastructura rutiera din Romania!…

- Ministerul Dezvoltarii a virat vineri, 10 noiembrie, suma de 3,5 milioane lei, in vederea decontarii facturilor pentru 3 obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” in judetul Arges. ALBEȘTII DE ARGEȘ – Asfaltare drumuri de interes local. Suma 1.122.098 lei. BEREVOEȘTI…

- Economie Primaria Botoroaga a primit bani pentru decontarea facturilor la obiectivul de investiții Modernizare drumuri noiembrie 10, 2023 12:20 Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 25.604.982,16 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 26 de…

- CICLOVA ROMANA. „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Ciclova Romana anunța demararea proiectului cu titlul „Interventii pentru cresterea eficientei energetice si masuri conexe eligibile – Scoala Gimnaziala Ciclova Romana”, avand nr. C10-I3-2794,…