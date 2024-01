Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Edward Iordanescu isi doreste, de sarbatori, ca 2024 sa fie un an cu reusite pentru echipa nationala, de care sa se bucure impreuna cu suporterii. Iordanescu a mentionat, intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a primei reprezentative, ca isi doreste ca fanii sa aiba incredere din ce…

- Relația dintre ea și omul de afaceri Cristian Boureanu nu a durat prea mult, insa acum este pregatita sa iși refaca viața. Dupa ce s-au desparțit, vedeta a preferat sa ramana singura pentru o perioada buna și sa se concentreze pe ea, insa, a cum, pare ca nimic nu o mai impiedica sa iși indeplineasca…

- Bianca, cumnata Danei Roba și sora lui Beni, actualul partener al acesteia, face declarații exclusive in scanadlul momentului. Femeia lamurește lucrurile și ne spune de unde a pornit acest conflict, dar vorbeste și despre momentele grele prin care fratele ei a trecut.

- In cursul zilei de azi, Loredana Chivu a obținut victoria in procesul deschis de fostul iubit care, in trecut, a solicitat ca o parte din bunuri sa revina la el. Dupa ce i-au fost i-au fost luate mai multe lucruri in mod abuziv, acestea i-au fost inapoiate astazi. Iata primele declarații ale Loredanei…

- Dupa ce a trecut printr-o relație toxica, Ami știe ce iși dorește de la viitorul iubit. Artista spune ca este pregatita sa se indragosteasca din nou și ca a avut de invațat o mulțime de lecții din episoadele mai puțin placute din fosta relație.

- Cosmina Adam și-a unit destinele in fața lui Dumnezeu cu alesul inimii pe data de sambata, 11 noiembrie, iar fosta asistenta de la Acces Direct s-a distrat alaturi de cei 600 de invitați pana in zori. Iata detalii despre marele eveniment!

- Gestul facut de Fuego intr-un supermarket i-a surprins pe clienții magazinului care au ramas uimiți de reacția cantarețului. Artistul a facut declarații exclusive. Cine este și cum se comporta Paul Surugiu atunci cand nu este in lumina reflectoarelor.

- Dana Badea iși dorește un trup de invidiat ca lui Kim Kardashian?! Fosta ispita de la Insula Iubirii nu a mai stat pe ganduri și a marturisit pe live, pe platforma Tik-Tok, ca vrea sa-și faca BBL, mai exact sa-și injecteze propria grasime in fese.