Ana Galeli a lansat piesa ‘Cold’

Artista Ana Galeli (25), nascuta in Brazilia, a colaborat cu DJ renumiti, precum Foxa pentru piesa “With You” de la Sony Sweden, dar si DJ Wout pentru cover-ul “(I Just) Died In Your Arms”. Cea mai recenta colaborare a ei, cu Abel Ramos si DJ Ghost a fost pentru piesa ‘Rainbow’ care a fost numarul 3 in topul iTunes Belgian Dance. Prima aparitie Live a Anei a fost in Los Angeles, CA. Dupa colaborarea cu indie duo-ul francez, Ravages, artista urmeaza sa lanseze noul ei album anul viitor. Piesa ‘Cold’ este despre cautarea unui scop in viata si a spiritualitatii in momente intunecate, de singuratate.…