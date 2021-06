Stiri pe aceeasi tema

- Presa a tot speculat in ultima luna o impacare intre Jennifer Lopez și Ben Affleck. Iata insa ca teoria se confirma, iar ultima ipostaza in care au fost surprinși cei doi confirma din ce in ce mai mult relația. Dupa saptamani intregi de speculații, Jennifer Lopez și Ben Affleck nu se mai ascund. Lo…

- Jennifer Lopez s-a intors in brațele lui Ben Affleck dupa ce a divorțat de Alex Rodriguez. Deși nimeni nu mai credea intr-o impacare dupa 17 ani, cei doi au revenit la sentimentele de odinioara. Cum au fost surprinși in conacul de lux din Miami.

- Dupa ce s-a despartit de tanara actrita Ana de Armas si, in pofida zvonurilor ca ar fi reluat relatia cu Jennifer Lopez, dupa despartirea acesteia de Alex Rodriguez, Ben Affleck foloseste Raya, versiunea Tinder a celebritatilor, pentru a contacta tinere, relateaza online ziarul spaniol ABC, potrivit…

- Dupa ce s-a despartit de tanara actrita Ana de Armas si, in pofida zvonurilor ca ar fi reluat relatia cu Jennifer Lopez, dupa despartirea acesteia de Alex Rodriguez, Ben Affleck foloseste Raya, versiunea Tinder a celebritatilor, pentru a contacta tinere, relateaza online ziarul spaniol ABC. Desi a petrecut…

- Invitata in emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai , Raluca Badulescu (46 de ani) a dezvaluit cu ce se ocupa inainte de a deveni jurat in cadrul show-ului Bravo, ai stil!, dar și ca „inca depinde de banii parinților” ei. Raluca Badulescu: „Inca depind de banii parinților” Raluca Badulescu a fost…

- Vizi Imre (35 de ani), finalistul sezonului 2 Vocea Romaniei, a reușit sa slabeasca 20 de kilograme. In ultimii aproape 8 ani, solistul a lansat 21 de piese, anul acesta avand in plan sa lanseze cate o noua piesa pe luna. „Mi-am gasit locul ca song-writter la HaHaHa Production, unde chiar ma simt ca…

- El e singur, iar ea s-a desparțit recent de logodnicul Alex Rodriguez. Jennifer Lopez și actorul Ben Affleck și-au petrecut weekendul impreuna, intr-o stațiune de lux de schi din Montana. Pe 15 aprilie, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au confirmat ca s-au desparțit, ca au rupt logodna . „Ne-am dat…

- Jennifer Lopez iși vede in continuare de viața, dupa desparțirea de Alex Rodriguez. Artista și-a propus chiar sa se vada mai des cu Ben Affleck, fostul ei logodnic de la inceputul anilor 2000. Cei doi s-au regasit dupa 18 ani la un concert, saptamana trecuta și s-au distrat „extraordinar”. Acum intenționeaza…