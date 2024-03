Actorii cu cele mai mari încasări de la Hollywood! 8 din top 10 sunt bărbați Care sunt actorii cu cel mai mare onorariu de la Hollywood! Cele mai bine platite vedete din industria filmului american, este un clasament dominat de barbați. De fapt, in top 10, doar doua femei se afla in acest clasament. In ultimii ani, s-au pendulat prin acest clasament ravnit vedete ca Tom Cruise, Denzel Washington, Vin Diesel, Ryan Reynolds. Insa, conform Forbes, Adam Sandler a devenit cel mai bine platit actor pe 2023. Asta deși nu a existat in cinematografe printr-un film nou. Sandler (57 de ani) se afla in varful clasamentului cu circa 73 de milioane de dolari, majoritatea veniturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

