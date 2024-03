Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor Oscar 2024 a ajuns anul acesta la cea de-a 96-a editie. Premiile Oscar 2024 vor fi transmise in direct de la Dolby Theatre din Hollywood, unde ceremonia are loc din 2002. Voyo transmite online, in exclusivitate pentru Romania, desfașurarea.Cand sunt Premiile Oscar 2024Gala Premiilor Oscar…

- Robert Downey Jr. a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din lungmetrajul ''Oppenheimer'', regizat de Christopher Nolan, duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 77-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si…

- Nici regizoarea filmului „Barbie”, Greta Gerwig, nici actrita Margot Robbie, care o interpreteaza pe celebra papusa americana, nu au fost nominalizate marti la Premiile Oscar. Ryan Gosling – interpretul personajului Ken -, a fost nominalizat pentru cel mai bun actor in rol secundar. Situația a provocat…

- Dramele istorice ‘Oppenheimer’ si ‘Killers of the Flower Moon’ vor concura cu filmele ‘Barbie’ si ‘The Holdovers’, printre altele, la categoria regina a premiilor Oscar. Celelalte filme nominalizate la aceasta categorie sunt ‘Poor Things’, ‘Maestro’, ‘American Fiction’, ‘Anatomy of a Fall’, ‘Past Lives’…

- Oscar 2024. ”Oppenheimer” a reușit sa obțina nu mai puțin de 13 nominalizari la Oscar, fiind urmat de ”Poor Things” cu 11, ”Killers of the Flower Moon” cu 10 si ”Barbie” cu opt. De asemenea, filmul ”20 de zile la Mariupol” a fost nominalizat la categoria ”cel mai bun documentar”, oferind AP prima nominalizare…

- Lungmetrajul „Oppenheimer” favorit in topul nominalizarilor la cea de-a 96-a editie a premiilor Oscar, cu un total de 13 voturi. Pe locul 2 este „Poor Things” cu 11, urmat de „Killers of the Flower Moon” cu 10. „Barbie” este la limita podiumului, ocupand locul 4 cu opt voturi. Margot Robbie rateaza,…

- Marți a fost anunțata lista cu nominalizarile pentru Premiile Oscar 2024. Dramele istorice „Oppenheimer” si „Killers of the Flower Moon” vor concura cu alte pelicule, printre care „Barbie” si „The Holdovers” la categoria „Cel mai bun film”. Actritele Lily Gladstone, Emma Stone si actorii Cillian Murphy…

- Lista cu nominalizarile pentru Premiile Oscar 2024 va fi anunțata astazi, 23 ianuarie, de la 15.30, ora Romaniei. Presa de specialitate a facut deja predicții in privința filmelor care au mari șanse sa obțina cele mai multe nominalizari, relateaza BBC și The Independent.UPDATE 15.30: Urmariți live ceremonia…