Amnesty International cere eliberarea jurnaliștilor ruși care au publicat materiale critice despre armata rusă Dupa ce autoritațile ruse i-au arestat pe 13 aprilie pe jurnaliștii Mihail Afanasyev și Serghiei Mihailov, din Republica Rusa Altay și Khakassia, pentru ca au publicat materiale critice la adresa guvernului rus, Amnesty International ia atitudine și solicita eliberarea lor imediata. Potrivit organizației pentru apararea drepturilor omului, atat Afanasyev, cat și Mihailov sunt acuzați ca au raspandit „informații false cu buna știința despre forțele armate ruse” și risca pana la zece ani de inchisoare in Rusia. In martie anul trecut, in Rusia a intrat in vigoare o lege care prevede pana la 15 ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

