- WRS și Emilian au primit una dintre cele mai mari provocari de la Te cunosc de undeva! pe care au indeplinit-o cu brio. Iata cum s-au descurcat in rolul celebrei Dalida și cum au cantat in franceza.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au caștigat a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 8 aprilie. Cei doi au avut parte de o transformare spectaculoasa, reușind sa surprinda jurații cu talentul lor. Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta…

- In cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva, sezonul 19. Misha și Amna s-au transformat in Jennifer Lopez & Maluma și au cantat "Pa Ti". Jurații s-au bucurat de moment și au marturisit ca cele doua au facut un show spectaculos in platou.

- In ediția din aceasta seara, 8 aprilie 2023, Damian Draghici și partenera lui, Cristina Stroe, s-au transformat in Sofia Vicoveanca și au cantat "Haida roata mai flacai". Jurații au fost incantați de momentul celor doi și s-au ridicat in picioare pentru a-i aplauda. Iata cum au reacționat!

- In ediția a doua, din aceasta seara, 8 aprilie 2023, CRBL și Radu Țibulca s-au transformat in Daler Mehndi - "Tunak Tunak Tun"in cadrul emisiunii Te cunosc de undeva. Jurații s-au distrat de minune alaturi de cei doi concurenți, iar Andreea Balan s-a ridicat in picioare. Iata ce au spus despre momentul…

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Nicole Cherry si Juno au avut o transformare spectaculoasa. Cei doi au deschis emisiunea din aceasta seara cu o melodie a lui Justin Timberlake. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști de catre Mihai Petre și…

- In aceasta seara, in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, Damian Draghici și Cristina Stroe s-au transformat in Luciano Pavarotti și Bryan Adams și au interpretat piesa „'O Sole Mio”. Jurații au fost impresionați de momentul celor doi.

- In aceasta seara a avut loc premiera noului sezon al emisiunii Te cunosc de undeva! Adda și Radu Bucalae, un nou cuplu de scena care participa la acest show au avut o transformare spectaculoasa in prima ediție. Au interpretat celebra piesa de pe coloana sonora a filmului Marry Poppins, ”Supercalifragilisticexpialidocious”,…