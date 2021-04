Aproape 100 de milioane de americani au voie sa renunțe la masca sanitara in aer liber, au anunțat autoritațile sanitare din Statele Unite, referindu-se la persoanele care s-au imunizat complet impotriva Covid-19. Excepțiile se aplica doar in cazul concertelor și a locurilor foarte aglomerate. “Daca sunteti vaccinati cu schema completa si vreti sa participati la […] The post Americanii scapa de masca in aer liber. Condiția este sa fie vaccinați cu ambele doze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .