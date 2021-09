Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a prezentat vineri scuze pentru eroarea fortelor americane de la Kabul, produsa cu putin timp inaintea retragerii si in urma careia si-au pierdut viata zece civili, informeaza AFP. "Ofer cele mai profunde condoleante rudelor supravietuitoare ale celor care…

- Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP, arata Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby,…

- SUA au recurs la un atac cu drona in Afganistan pentru a ucide un lider terorist Armata americana a desfașurat sambata un atac cu drona in estul Afganistanului impotriva unui membru al ISIS-K, organizația terorista suspectata ca ar fi in spatele atentatului de joi de la aeroportul din Kabul, relateaza…

- Armata americana a anuntat, vineri, ca a desfasurat un atac cu drona impotriva unui "planificator" al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K), gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza AFP, potrivit news.ro. "Atacul aerian fara pilot s-a produs…

- ”Președintele Joe Biden nu a crezut ca este inevitabil ca talibanii sa preia controlul asupra Afganistanului.El a crezut ca forțele naționale de securitate ale Afganistanului pot face un pas inainte și pot lupta, pentru ca am petrecut 20 de ani, am cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru a le antrena,…