America nu se hotărăște dacă redeschide școlile. Ghidul CDC este și mai confuz In lupta ingrijorata pentru redeschiderea școlilor Americii, națiunea este imparțita in grupuri distincte, uneori suprapuse. Exista cei care doresc ca școlile sa se redeschida complet toamna, pentru a restabili normalitatea copiilor sau pentru a ajuta la redeschiderea economiei sau a ambelor, iar alții sunt mult mai preocupați de faptul ca instruirea ar putea sa creasca […] The post America nu se hotaraște daca redeschide școlile. Ghidul CDC este și mai confuz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa, transmite Agerpres. Castex…

- Restricțiile privind numarul de elevi care participa la ore, aplicate in școlile din Anglia din momentul in care acestea au inceput sa-și reia activitatea, acum o luna, vor fi ridicate in septembrie. Așa au anunțat oficial, joi, autoritațile de la Londra, care au prezentat in ce condiții se vor reintoarce…

- Autoritatile romane vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii in lupta impotriva gruparilor de criminalitate organizata si a traficului de persoane, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), in urma unei intalniri de lucru desfasurata vineri intre ministrul…

- Expertul roman la Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca, dupa pandemie, lumea ar trebui sa se gandeasca mai mult la sanatatea comunitatilor. Profesorul Rafila a vorbit, joi seara, la Pitești, alaturi de presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul…

- Guvernatorul statului Minnesota sugereaza ca supremaciștii albi, cartelurile de droguri ar putea face parte dintr-un haos raspandit pe tot teritoriul Statelor Unite ale Americii. Un numar inestimat de americani au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd,…

- Reinceperea scolilor in 22 de tari europene nu a dus la vreo crestere semnificativa a infectiilor de coronavirus in randul copiilor, parintilor sau personalului, s-a spus la o videoconferinta a ministrilor Educatiei din toata Uniunea Europeana. Din cele 22 de tari in care scolile si-au reluat cursurile…

- Medicii din Statele Unite ale Americii au publicat primul studiu privind siguranța administrarii de plasma convalescenta COVID-19, efectuat pe un numar de 5000 de pacienți critici, internați și ingrijiți in peste 2000 de spitale americane. Rezultatele arata ca sub 1% din pacienți au prezentat reacții…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca anul școlar se va inchide pe 12 iunie, fara ca elevii sa se mai intoarca in unitațile școlare. Cursurile vor continua sa se desfașoare prin intermediul platformelor de educație online. In susținerea deciziei, președintele a menționat cazul unor școli deschise…