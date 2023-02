Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi a adus noi provocari pentru concurenții de la America Express, caci au fost nevoiți sa spuna cate o greșeala la care se gandesc și in prezent. In ediția din urma cu o seara, echipele au ajuns la un vrajitor, iar inainte de a prepara poțiunile, și-au spus regretele.

- Proba a fost una grea, iar concurenții au intampinat unele situații neplacute, insa a venit momentul in care Irina Fodor a anunțat cine a caștigat amuleta la America Express. Cum au reacționat concurenții.

- Concurenții au descoperit oameni speciali cu povești de viața extraordinare la cazare. Cele 9 echipe au primit lecții importante de viața de la cei care le-au oferit un acoperit deasupra capului.

- In ediția din aceasta seara de la America Express, concurenții au dat din greu de situații neobișnuite, caci au fost nevoiți sa convinga mexicanii sa iși lase pecetea cu sange pe o foaie. Primele trei echipe care ajung la Irina Fodor intra in cursa pentru amuleta.

- Prima proba din cea de-a doua etapa a reaprins rivalitatea dintre echipe. Concurenții au fost nevoiți sa treaca de proba dansului de lupta, insa unora provocarea le-a pus mari probleme. Iata cum s-au descurcat.

- Catalin Scarlatescu și iubita lui, Doina Teodora, au caștigat un Joker, care le ofera un avantaj in competiție. Celelalte echipe au fost surprinse in special de performanța lui Catalin Scarlatescu.

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…