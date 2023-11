Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6, difuzata pe 14 noiembrie 2023, echipele care au ratat calificarea la jocul de amuleta au fost nevoite sa iși gaseasca un loc de cazare. Catalin și Romica Țociu au facut o descoperire neașteptata in casa in care au ajuns.

- In timp ce Alexia și Aris Eram se bucura de imunitatea caștigata in Ecuador, ceilalți concurenți au trecut, din nou, prin momente destul de tensionate. Romica Țociu, de exemplu, a avut o ieșire nervoasa chiar in mijlocul drumului! Concurentul a cedat psihic și s-a pierdut cu firea, deși fiul lui incerca…

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- Dupa ce trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuleta, ceilalți concurenți au fost nevoiți sa iși caute cazare. Mike și Iulia Albu au gasit rapid pe cineva care sa ii gazduiasca peste noapte. Concurenții au fost impresionați de povestea de viața a femeii care i-a luat sa doarma la ea acasa.

- Alexia Eram și Aris au opriți de poliție la „America Express”, sezonul 6. Oamenii legii din Columbia i-au verificat pe concurenți, dar și echipele de filmare care ii insoțea. Ieri seara, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au obținut victoria la jocul de amuleta și Joker, in care s-au intrecut cu Iulia…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…