Amenzi de peste 70.000 de lei pentru 15 persoane care s-au adunat să joace poker în București 15 persoane care jucau neautorizat poker intr-o locuinta din sectorul 6 au fost amendate de politisti cu peste 70.000 de lei, informeaza Agerpres . Politisti de la Sectia 20 au depistat, sambata noaptea, 15 persoane care jucau neautorizat poker intr-o locuinta din sectorul 6, printre participanti aflandu-se si un barbat care trebuia sa stea in carantina la domiciliu. Cele 15 persoane au fost amendate conform Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si Legii nr 61 din 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

