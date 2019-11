Stiri pe aceeasi tema

- Unșofer care a calcat cu autocarul o broasca țestoasa a fostcondamnat la plata unei amenzi de 11.347 dolari. Broasca țestoasaface parte din speciile protejate din Insulele Galapagos, care estepe cale de dispariție, aceasta fiind justificarea sancțiuniiaplicate șoferului.Accidentul s-a produs pe 21 noiembrie,…

- Soferul unui autocar pentru turisti a fost condamnat sa plateasca o amenda usturatoare pentru a fi calcat cu masina o broasca testoasa in insulele Galapagos, au informat vineri autoritatile pentru protectia mediului din acest arhipelag ecuadorian, citate de AFP, preluate de AGERPRES. Incidentul,…

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost transportata la spital in stare grava, in urma unui accident rutier. Incidentul s-a petrecut pe strada Steagului din Arad. Femeia trecea strada printr-un loc nepermis și nu s-a asigurat. Șoferul in varsta de 44 de ani nu a mai putut sa o evite. Femeia a […] Articolul…

- O macara de mare tonaj a cazut pe o mașina in care se aflau patru persoane, incidentul avand loc pe o strada din centrul Bucureștiului. Un barbat a ramas incarcerat, pompierii intervenind pentru a-l scoate din autoturism. Incidentul a avut loc pe strada Matei Millo din Capitala, in jurul orei 11.00.…

- Un șofer al Companiei de Transport Public Iași a calcat un adolescent pe picioare, cu autobuzul, și este cautat de Poliție. Conducatorul auto nu a fost deocamdata identificat iar tanarul a primit ingrijiri medicale de la echipajele de urgența, la fața locului. Pana acum, polițiștii au stabilit ca șoferul…

- Un șofer din SUA a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit o alta mașina, dupa care a intrat intr-un hidrant, facandu-și praf bolidul de 150.000 de dolari, relateaza pulzo.com. Șoferul se afla la volanul unui automobil Mercedes AMG GT și avea o viteaza de peste 90 de kilometri la ora. Se afla…

- Accident rutier intr-o intersecție din Sannicolau Mare, județul Timiș. Un barbat aflat la volan, sub influența alcoolului, s-a rasturnat și și-a facut mașina praf. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Gheoghe Lazar și Victor Babeș. Șoferul, un barbat de 37 de ani, a pierdut controlul volanului…

- Un șofer care a parcat intr-o zona interzisa la un supermarket a fost imediat taxat de angajați, care i-au dat o lecție pe care nu o va uita prea curand. Șoferul respectiv a parcat mașina in spațiul destinat exclusiv carucioarelor de supermarket. Dupa ce au vazut ce se intampla, angajații au blocat…