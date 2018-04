Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au participat la hramul Manastirii Dalhauti si la sfintirea bisericii din lemn din curtea manastirii, resturata recent. Slujba a fost oficiata vineri, de Inaltpreasfintitul Parinte Ciprian Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei impreuna cu un sobor de preoti. Inaltpreasfinția Sa a resfințit…

- Pregatiri pentru buna desfasurare a sarbatorilor pascale Voronet. Foto: Arhiva- Daniel Ruse. Autoritatile au luat masuri suplimentare la nivelul întregii tari pentru ca sarbatorile pascale sa se desfasoare în siguranta. Peste 4.000 de pompieri militari si aproape 800 de autospeciale…

- Festivalul ,,In glas de toaca” a avut loc marți seara, la Giroc. Evenimentul a inceput cu slujba Deniei, in biserica din Giroc, oficiata de parintele Zaharia Pereș, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei, impreuna cu alți preoți. Dupa slujba, tinerii din Giroc, imbracați in costume…

- Va prezentam mesajul Excelentei Sale Martin Roos, episcop de Timisoara: Iubiți frati si surori in credința creștina, In mesajele pascale transmise de reprezentantii diferitelor confesiuni crestine cu ocazia Solemnitatii Invierii Domnului nostru Isus Cristos, putem retine adesea…

- Cine sunteți? Suntem o societate cu experiența de peste 10 ani in zona rezidențiala și cu peste 1.000 de unitați vandute și dorim sa continuam munca grea care ne-a calificat sa ajungem unde suntem și sa fim o binecuvantare pentru multe familii și de acum mai departe. Cui ne adresam?…

- Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica Programul Integrat de Chirurgie Minim Invaziva si Robotica, lansat ieri, într-un spital privat din Capitala, da posibilitatea medicilor chirurgi sa se instruiasca permanent, cu ajutorul a doua sisteme de chirurgie computerizata.…

- Brigitte Sfat l-a inșelat pe Ilie Nastase și a facut public totul, la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca divorțeaza de fostul tenismen . Bruneta a postat un mesaj sincer pe contul de socializare. Brigitte Nastase a recunoscut in postarea publica ca l-a inselat pe Ilie Nastase si este decisa sa indrepte…

- Constanta poate fi un oras magnet! O arata chiar cifrele unei radiografii realizate de Banca Mondiala care subliniaza negru pe alb ca jumatate din populatia tarii a vizitat cel putin o data litoralul nostru in ultimii cinci ani. Autoritatile locale isi doresc ca toate aceste date sa nu ramana la stadiul…