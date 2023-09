Stiri pe aceeasi tema

- Peste 170.000 de americani au ales sa exploreze frumusetile Romaniei in 2022, anunta Ambasada SUA la Bucuresti intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, prezentand si destinatiile favorite ale ambasadoarei Kathleen Kavalec alaturi de fotografii realizate de…

- Toto Cutugno a murit. Tocmai implinit 80 de ani in iulie, cantarețul a murit astazi in jurul orei 16.00, la spitalul San Raffaele din Milano unde a fost internat. Managerul sau, Danilo Mancuso, a dat vestea, explicand ca dupa o lunga boala, care s-a agravat in ultimele luni, cantarețul a trecut in neființa.…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au analizat provocarile de securitate din regiune, cu referire inclusiv atacurile rusesti din apropierea granitei cu Romania.…

- In cadrul intalnirii, Nicolae Ciuca și Kathleen Kavalec au abordat in special provocarile de securitate din regiune, cu accent pe recentele atacuri rusești din sudul Ucrainei, in zona de frontiera cu Romania, pe care președintele Senatului le-a condamnat ferm.De asemenea, ambii oficiali au discutat…

- Cum incearca SUA sa convinga PNL sa nu blocheze politicile liberale ale PSD! „Ambasada SUA saluta și aplauda eforturile doamnei ministru Turcan de a reincepe programul de stimulente financiare acordate producțiilor cinematografice”, se afirma intr-o postare din 6 iulie 2023, publicata pe pagina de…

- Ambasadorul SUA se afla azi la Constanta, cu ocazia expozitiei fotografice "Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic" din Piata Ovidiu la Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta. In cadrul unor declaratii de presa, aceasta a precizat ca nu mai trebuie sa se prezinta la Ambasada romanii care…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat sarbatorirea Zilei Statelor Uniter ale Americii din 2127. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook devenita virala pe rețelele de socializare ministrul susține ca a participat la Ambasada SUA din București la ”Celebrarea a 247 de ani de prietenie și diplomație…