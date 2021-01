Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, s-a intalnit cu noul ministru al Justitiei, Stelian Ion. Desi se pregateste de plecarea din Romania, Zuckerman vorbeste despre planurile de viitor in colaborarea dintre SUA si tara noastra. Intr-un comunicat intr-un limbaj de lemn triumfalist, ambasadorul…

- Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, care iși incheie mandatul in fruntea Ambasadei SUA. Administrația prezidențiala a anunțat ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 ianuarie, decretul de decorare…

- Potrivit sursei citate, Bogdan Aurescu a transmis aprecierea parții romane pentru activitatea ambasadorului Zuckerman, pe parcursul mandatului acestuia la București, pentru implicarea dinamica in dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic bilateral."Cu aceasta ocazie, ministrul roman de externe…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, spune intr-un mesaj adresat romanilor la final de an 2020 ca nicicand relatiile bilaterale dintre cele doua tari nu au fost mai bune si crede ca 2021 va fi un an plin de bucurie si realizari construite pe fundatia creata in acest an extrem de dificil,…

- Ambasadorul SUA a apreciat ca anul acesta s-au facut pași importanți in lupta impotriva corupției, dar aceasta trebuie sa continue. Despre ”baronii roșii”, oficialul american a spus ca aceștia trebuie inlaturați definitiv de la conducerea țarii. ”Ce s-a inceput acum 31 de ani trebuie sa se termine.…

- Ieri, premierul interimar Nicolae Ciuca a fost decorat, la Ambasada Statelor Unite ale Americii din București, cu Legiunea de Merit (in grad de ofițer) pentru recunoașterea meritelor din timpul desfașurarii activitații de șef al Statului Major al Apararii, din perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019,…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a subliniat marti ca Statele Unite vor continua sa sprijine evolutia Romaniei ca "lider la nivel regional si european", el transmitand un mesaj video in care a felicitat poporul roman la sarbatorirea a 102 ani de la Ziua Marii Uniri. "In numele…

Foarte curios! Mai intai, șeful consilierilor lui Donald Trump anunța o dezvaluire de mari proporții privind actele de corupție ale familiei Biden la București. Dupa care insuși Donald Trump, cu doar…