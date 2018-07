Stiri pe aceeasi tema

- Jorge Sampaoli, dupa eliminarea Argentinei: ”Nu-mi dau demisia”. Javier Mascherano se retrage. Selecționerul ”pumelor” nu se considera destul de vinovat pentru plecarea ”pumelor” din faza ”optimilor” incat sa lase locul altui antrenor. La Kazan, sambata dupaa-amiaza, Argentina a pierdut, 3-4 cu Franța,…

- N. D. O delegație a administrației județene, condusa de Ludmila Sfirloaga, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, a reprezentat Prahova la lucrarile Adunarii Generale a Asociației Regiunilor Europene VitiVinicole (AREV), ce s-a desfașurat la Hainburg an der Donau, in regiunea Carnuntum din…

- Datele Autoritatii Bancare Europene arata ca numarul acestora a crescut comparativ cu 2015, cand doi bancheri au depasit acest prag. La nivelul Uniunii Europene erau aproape 4.600 de angajati in institutii financiare care castigau peste un milion de euro. Cea mai mare parte a lor, adica 3.500, lucrau…

- Concertul in Do major, pentru pian si orchestra, KV 467 de Wolfgang Amadeus Mozart și Simfonia a VIII-a in Fa major, op. 93 de Ludwig van Beethoven compun programul serii de joi, 14 iunie, de la Filarmonica „Paul Constantinescu”. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice se va afla maestrul Misha…

- Potrivit unui studiu realizat recent în 10 țari, telefonul mobil este unul dintre principalele motive de gelozie în România, aproape jumatate dintre români fiind mai gelosi pe faptul ca jumatatea lor sta cu nasul în telefon si doar 18% pe timpul pe care si-l…

- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si Constanta - Chisinau. "Am tintit atingerea unor destinatii cu potential pentru pasagerii romani din…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene. La sedinta din plenul Parlamentului European…