- UPDATE 3 Ambasada Romaniei la Kiev și-a reluat sambata activitatea, a anunțat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. „Ma bucur sa anunț ca incepand de astazi Ambasada Romaniei la Kiev și-a reluat activitatea”, a scris sambata pe Twitter Bogdan Aurescu. Acesta suține ca Romania este pe deplin alaturi…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca ambasada Romaniei in Ucraina, va fi redeschisa in curand. „Autoritațile romane au decis redeschiderea Ambasadei Romaniei in Ucraina, la Kiev. Reluarea efectiva a activitații va avea loc in perioada urmatoare, imediat dupa ce pregatirile tehnice și de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca astazi s-a incheiat cu succes repatrierea in Romania a personalului Ambasadei Romaniei la Kiev, urmare unui efort inter-instituțional susținut. Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu mulțumește in mod deosebit tuturor instituțiilor implicate pentru…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a explicat ca Romania a finalizat procedura de repatriere a membrilor familiilor personalului diplomatic de la Ambasada de la Kiev si de la Consulatul General de la Odessa. Ministrul a precizat ca in Ambasada Romaniei de la Kiev au ramas 15 persoane, in acest moment…