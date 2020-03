Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz grav de infectare cu coronavirus din Romania a fost anunțat, miercuri, fiind un barbat de 56 de ani internat la terapie intensiva. Este al 36-lea caz din țara. „Caz pozitiv numarul 36: barbat din București, 56 ani, a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020”, a anunțat Grupul…

- Detalii incredibile ies la iveala despre familia pensionarului MAI din cauza caruia a fost inchis un spital din București și care ar fi putut infecta peste 100 de oameni cu coronavirus. Diagnosticul COVID-19 pozitiv al fiului rezervistului a dat alerta in SRI.

- Fostul ofițer MAI care a imbolnavit șase oameni de coronavirus dupa ce a fost plecat din țara și a revenit fara a alerta autoritațile risca sa fie pedepsit conform Codului Penal.Citește și: BREAKING Primul MEDIC din Romania DIAGNOSTICAT oficial cu coronavirus "Nu am zis ca a mințit,…

- Criza coronavirus in Romania. Pacientul 17, ofițerul MAI care și-a infectat familia cu COVID-19, continua sa faca victime. Barbatul, in varsta de 60 de ani, fost șef in Poliție, a mințit cu nerușinare ca a calatorit in zone expuse riscului, pana a fost prea tarziu. Jurnaliștii au aflat detalii la fel…

- Informațiile ce ies la iveala in ceea ce-l privește pe deja celebrul “Pacient numarul 17” infectat cu coronavirus sunt halucinante. Omul a mințit cu nerușinare legat de istoricul deplasarilor sale. Deși venise pe 26 februarie din Israel, acesta a negat cu vehemența, pana ieri. Vorbim de fostul angajat…

- O ancheta epidemiologica se desfașoara la Spitalul de Urgența Dimitrie Gerota din București, care aparține Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost internat inițial cel de-al treilea caz de coronavirus din București, un barbat de 60 de ani, ofițer in rezerva.Testul pentru COVID-19 a fost efectuat…

- Un nou caz de imbolnavire cu coronavirus a fost depistat in Capitala. Este vorba de o femeie de 42 de ani, contact al primului barbat infectat din București. Astfel, Romania ajunge la 14 pacienți cu Covid-19. Autoritațile au fost deja masuri extreme pentru a stop virusului

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…