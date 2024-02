Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul lui Melis, fata de 14 ani din Craiova, ucisa cu sange rece in iunie 2023, in Gradina Botanica, a fost adus in fața instanței. Joi a avut loc un nou termen de judecata in procesul lui Mario Fojica, tanarul de 18 ani care i-a atacat pe Melis și prietenul ei. El a recunoscut crima […]

- Joi a avut loc al doilea termen al procesului criminalului din Gradina Botanica, iar scenele petrecute atat in fața Tribunalului Dolj , cat și in sala de judecata au fost de-a dreptul cutremuratoare. Mama fetei ucise a leșinat și a avut nevoie de ambulanța, tatal acesteia a lovit cu pumnii și picioarele…

- Tatal Melisei, eleva ucisa in Gradina Botanica din Craiova anul trecut, a reacționat puternic astazi in fața tribunalului, acolo unde asasinul fiicei sale a parasit sala de judecata. Copleșit de durerea pierderii, barbatul a atacat cu pumnii caroseria dublei in care era transportat criminalul, fiind…

- Mario Alexandru Fojica, elevul de la Liceul Militar din Craiova, care a ucis-o pe Melis Mihaela Lungu și l-a ranit grav pe Emanuel Badica, a fost audiat de magistrați. „Era indiferent, nu parea deloc afectat“, spun martorii din sala.

- Declarație șocanta in instanța a adolescentului care acuzat ca vara trecuta a omorat o tanara și l-a ranit grav pe iubitul acesteia in Gradina Botanica din Craiova. Elevul care a comis atacul criminal și parinții acestuia sunt audiați astazi.

- Tragedie in televiziune dupa ce un cunoscut prezentator a fost ucis și indesat intr-o geana de surf. Aceeași soarta a avut-o și iubitul sau, arata polițiștii care investigheaza cazul. Jesse Baird (26 de ani), un cunoscut prezentator tv, a fost gasit fara suflare de poliția australiana. Ancheta declanșata…

- Aproximativ 1.000-1.100 de oameni intra in randurile forțelor armate ruse in fiecare zi, iar aceștia sunt folosiți pentru a acoperi pierderile umane și pentru a forma regimente de rezerva, a declarat Vadim Skibitski, director-adjunct al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (GUR), intr-un interviu…

- O nonagenara a fost scoasa in viata de sub daramaturi in Japonia, la cinci zile dupa seismul puternic care a lovit aceasta tara si in urma caruia au murit cel putin 126 de persoane, informeaza DPA, citata de Agerpres.ro. Femeia a fost descoperita sambata sub ruinele unei case prabusite in orasul de…