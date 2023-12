Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua adolescente care s-au sinucis sambata, la Lupeni, fusesera colege de clasa pana la terminarea gimnaziului. Ele invatau la licee din localitati diferite si ramasesera prietene. Una dintre ele si-a anuntat pe o retea de socializare gestul sinucigas, prin mesajul: „Am plecat mai repede ca anul…

- Mama uneia dintre fetele care au murit in Lupeni a vorbit despre ultimele zile din viața copilului ei. Femeia este disperata și nu ințelege ce ar fi putut sa o determine sa iși puna capat zilelor. Alexandra Siminescu a facut declarații pentru prima data dupa ce fiica ei s-a stins din viața.

- Valea Jiului este in stare de șoc dupa dubla sinucidere de la Lupeni. Atenție, informații care va pot afecta emoțional! Cele doua adolescente de clasa a 9-a... The post Ce mesaj au lasat fetele care s-au sinucis aruncandu-se de pe un turn dezafectat din Lupeni appeared first on Special Arad · ultimele…

- O tragedie fara margini a zguduit o țara intreaga, dupa ce doua adolescente de 15 ani din Uricani au murit dupa ce s-au aruncat de la o inalțime de 20 de metri. Cum a devenit fosta cea mai mare fabrica de matase din Romania, scena sinuciderii pentru doua copile? Doua tinere și-au planuit impreuna sinuciderea…

- Doua fete de 15 ani au murit, sambata, dupa ce s-au aruncat de pe un turn, la o fosta fabrica din Lupeni, judetul Hunedoara. Telefoanele adolescentelor au fost gasite pe cladirea de pe care au sarit.

- Sunt audieri pe banda rulanta dupa tragedia din Hunedoara, in urma careia doua fete de 16 ani au murit. Anchetatorii incearca sa afle ce le-a determinat pe cele doua adolescente sa recurga la gestul extrem. Este luata in calcul inclusiv varianta consumului de droguri. In urma cu puțin timp, la audieri…

- Apar detalii noi despre dubla sinucidere de la Lupeni, unde doua fete de doar 15 ani și-au pus capat zilelor impreuna.Potrivit martorilor, nimic nu prevestea ce se va intampla. Fetele au petrecut alaturi de prieteni, chiar inainte de gestul extrem. Imediat dupa petrecere insa, cele doua au plecat…