Gabriela Firea le mulțumește femeilor din PSD București care îi sunt alături: ”Sunt onorată” Gabriela Firea spune ca se simte onorata de sprijinul femeile din PSD București care o sprijina la candidatura pentru Primaria Bucuresti. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, aceasta le-a mulțumit celor care ii sunt alaturi și totodata, le promite bucureștenilor ca o sa munceasca pentru dezvoltarea orașului. „Sunt onorata sa am sprijinul doamnelor social-democrate din București pentru candidatura la misiunea complexa de a fi primarul general al Capitalei! Am primit cu mare responsabilitate mandatul pe care toate organizațiile femeilor social-democrate din București mi l-au dat! In ședințe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

