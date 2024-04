Stiri pe aceeasi tema

- Clienții care fac cumparaturi in cele doua magazine LIDL din Ramnicu Valcea (Bld. Dem Radulescu si str Dacia), pot dona alimente neperisabile in cutia aflata dupa casele de marcat. Alimentele care pot fi donate sunt marcate printr-o eticheta aflata la raft in magazin si vor fi donate pentru beneficiarii…

- Ziua Romilor a fost marcata luni, 8 aprilie, de Asociația pentru Integrare Sociala a Minoritaților , printr-un eveniment special, organizat in comuna Lipovu din Dolj, care a bucurat comunitatea și a fost un prilej pentru președintele Asociației de a reaminti scopul acestei inițiative: acela de a uni…

- Echipa asociației READC Turda, asociație care activeaza in domeniul protecției animalelor, a transmis un mesaj emoționant azi, de ziua internaționala a animalelor fara stapan. Asociația turdeana a devenit cunoscuta la nivel național, dupa ce s-a implicat activ și a oferit soluții viabile in problema…

- Situația privind apa potabila și canalizarea este, cred și sper, clara pentru toata lumea: tarifele exorbitante, cele mai mari din regiune, sunt din cauza PNL Alba și aici, ma refer, la Dorin Nistor, in calitate de președinte al Asociației APA Alba, Ion Dumitrel, in calitate de președinte al Consiliului…

- APEL DE SELECȚIE – sesiunea 1 EURI/2024 ~varianta simplificata~ DATA LANSARII APELULUI DE SELECȚIE: 19.03.2024 MASURA LANSATA PRIN APELUL DE SELECȚIE: M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NEAGRICOLE BENEFICIARI ELIGIBILI: M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITAȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizica…

- Asociația „Lumina” din Bacau a finalizat proiectul „Și vocea mea conteaza”, prin care au fost identificați copii diagnosticați cu afecțiuni limitatoare de viața sau cu boli incurabile și au fost concepute protocoale pentru ingrijirea paliativa pediatrica. Ingrijirea paliativa pediatrica este un domeniu…

- Asociație romanilor expulzați in 1940 il așteapta pe premierul Ciolacu la Satu Mare pentru o lecție de istorie despre atrocitațile suferite de romani in perioada 1940-1945 alaturi de evrei din partea ocupantului hortyst. Ghetourile de evrei au fost la ordinea zilei in aceasta parte de țara, de aici…

- Este o inițiativa a Asociației "Mioritics", parte a proiectului Heritage Hub Rașnov, care consta in dezvoltarea unui model de management strategic pentru Cetatea Rașnov. Pe langa aceasta, asociația dorește sprijinirea artiștilor și oamenilor decultura locali, precum și dezvoltarea unei tabere medievale.…