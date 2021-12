„Am fost mereu în opoziţie cu preşedinţii. Şi, dacă mă numiţi rebel, nu greşiţi”: A murit poetul Lucian Avramescu Poetul Lucian Avramescu s-a stins din viața. Era unul dintre cele mai bune condeie din literatura si jurnalistica romaneasca. Un poet si publicist de calibru, cu arta de a-si apropia cititorul, vorbind in dodii si vrabii – cum spunea el. A decedat in locuinta sa din comuna prahoveana Sangeru, la varsta de 73 de ani. Surse medicale au precizat ca Lucian Avramescu a fost gasit in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator si a fost supus manevrelor de resuscitare, insa fara rezultat. Poetul si jurnalistul Lucian Avramescu s-a nascut in comuna Sangeru, judetul Prahova, la 14 august 1948. A… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poetul și jurnalistul Lucian Avramescu a decedat duminica dimineata, la varsta de 73 de ani, a confirmat, pentru Libertatea, nepotul acestuia, violonistul Alexandru Tomescu. Lucian Avramescu s-a stins in jurul orei 8.00, la locuinta sa din localitatea prahoveana Sangeru, potrivit unui anunț al agenției…

- A murit cunoscutul poet Lucian Avramescu, la varsta de 73 de ani A murit cunoscutul poet Lucian Avramescu, la varsta de 73 de ani Lucian Avramescu, cunoscutul poet, a decedat in locuința din Sangeru, județul Prahova, la varsta de 73 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Acesta a fost gasit in…

- Poetul Lucian Avramescu a decedat in locuinta sa din comuna prahoveana Sangeru, la varsta de 73 de ani, au declarat duminica pentru AGERPRES surse locale. Surse medicale au precizat ca Lucian Avramescu a fost gasit in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator si a fost supus manevrelor de resuscitare,…

- Astazi, 10 noiembrie, Petrica Mațu Stoian a fost inmormantat. Regretatul cantareț de muzica populara, care a murit pe 6 noiembrie , a fost condus pe ultimul drum de familie, de apropiați, de colegii de breasla, dar și de fanii sai din toate colțurile. Mii de oameni au insoțit cortegiul funerar pe strazile…

- Duminica, la Filarmonica Pitești. Concertmaestrul Madalin Sandu, solistul serii. Filarmonica Pitesti organizeaza duminica, 7 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifuncțional, un nou concert simfonic. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Jeon Gae Jun, participa,…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- In urma cu doi ani, compania poloneza Solaris a lansat autobuzul Urbino 12, alimentat cu hidrogen, la Stockholm. Autobuzul va fi prezentat acum in Romania, iar, pentru a marca momentul, Urbino 12 va porni intr-un tur prin 12 orașe din țara noastra. Solaris Urbino 12 va ajunge in Oradea, Cluj-Napoca,…

- Romania are numai opt paturi libere la terapie intensiva pentru pacienții internați cu COVID, anunța Grupul de Comunicare Strategica, duminica, 3 octombrie. In Capitala, sunt doua locuri. Singrurele paturi de ATI libere destinate pacienților cu COVID, altele decat cele rezervate special pentru persoane…