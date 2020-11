Am exportat modelul DEVESELU! Și americanii au votat un mort David Andahl, un candidat la Camera Reprezentantilor din partea statului american Dakota de Nord, a castigat marti alegerile cu toate ca politicianul in cauza a murit in urma cu aproape o luna din cauza unor complicatii asociate coronavirusului. El s-a infectat in timpul campaniei electorale. L-au reclamat pe CTP. Patriarhul Daniel e ”razbunat” de Asociația NeamUnit Presa locala din regiunea Bismarck a informat in legatura cu victoria defunctului, care era membru al Partidului Republican si care a murit in data de 6 octombrie, la varsta de 55 de ani, la scurt timp dupa ce a fost internat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat la Camera Reprezentantilor din partea statului american Dakota de Nord a castigat marti alegerile cu toate ca politicianul in cauza a decedat in urma cu aproape o luna din cauza unor complicatii asociate coronavirusului, David Andahl infectandu-se in timpul campaniei electorale, transmite…

- David Andahl, un candidat la Camera Reprezentantilor din partea statului american Dakota de Nord a castigat marti alegerile, cu toate ca politicianul in cauza a decedat in urma cu aproape o luna din cauza ca suferea de o forma grava a coronavirusului, el infectandu-se cu virusul in timpul campaniei…

- David Andahl, membru al Partidului Republican, a murit pe 6 octombrie, la 55 de ani, chiar in timpul campaniei electorale. Si-a pierdut viata la scurt timp dupa ce a fost internat de urgenta la spital. S-a ajuns in aceasta situatie dat fiind numarul mare de voturi prin coresponsanta, desfasurat…

- Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte are 95% sanse…

- Lupta pentru presedintia SUA se da "la baioneta", cu actualul presedinte favorit dupa ce a castigat Florida. Donald Trump reuseste sa castige in statele Texas si Ohio, anunta Fox News. Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime Cele doua state ii aduc presedintelui 56 de electori.…

- Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…

- O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasa marti in Senatul statului Delaware, in nord-estul SUA, o premiera in istoria politica a tarii, informeaza AFP. „Am reusit. Am castigat alegerile”, a anuntat pe Twiter McBride, membra a Partidului Democrat si militanta cu experienta pentru drepturile…

- Zeci de sateni din Deveselu s-au adunat in noaptea de duminica spre luni, 27/28 septembrie 2020, in cimitirul din localitate unde a fost inmormantat, cu doar o saptamana si ceva in urma, primarul Ion Aliman, mort de COVID-19.