Alți doi bărbați confirmați cu variola maimuței. Numărul total de infectări ajunge la 40 în România Doua noi cazuri de variola maimuței au fost confirmate in Romania, astfel ca numarul total de infectari ajunge la 40, a anunțat, luni, Ministerul Sanatații. Este vorba despre doi barbați cu varste de 31 și 36 de ani, din București. Starea lor de sanatate este buna și se afla in izolare, potrivit sursei citate. Pana […] The post Alți doi barbați confirmați cu variola maimuței. Numarul total de infectari ajunge la 40 in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

