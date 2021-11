Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ridica sanctiunea suspendarii site-ului Altex, dupa ce retailer-ul a corectat toate erorile de semnalizare a reducerilor, au transmis, joi, reprezentantii companiei.

- Dupa ce Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului a sanționat mai multe societați comerciale privind reducerile de Black Friday, astazi, 11 noiembrie, a ridicat suspendarea pentru site-ul altex.ro. Intr-un comunicat de presa, pe care il puteți citi integral mai jos, Altex explica situația.…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a demarat o operațiune de control a marilor rețele de magazine de electronice și electrocasnice. Conform informațiilor intrate in posesia Bugetul.ro , Altex a fost prins de ANPC cu practici comerciale incorecte. Concret, potrivit ANPC, Altex nu a…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a demarat o operațiune de control a marilor rețele de magazine de electronice și electrocasnice. Conform informațiilor intrate in posesia Bugetul.ro, Altex a fost prins de ANPC cu practici comerciale incorecte. Concret, potrivit ANPC, Altex…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat Altex cu 50.000 de lei pentru ca oferea la vanzare produse cu reduceri inselatoare de Black Friday. Magazinul nu aplica reducerile din pretul de referinta, fiind descoperite pe site peste 1.000 de produse cu abateri de pret. Comisarii…

- Compania Altex a fost amendata cu 50.000 de lei și a primit propunere de suspendare a activitații de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru ca oferea la vanzare produse cu reduceri inselatoare de Black Friday. Magazinul nu aplica reducerile din pretul de referinta, fiind…

- ANPC a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca a desfasurat, in ultimele zile, impreuna cu Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, o verificare a mediului online in ceea ce priveste modul in care se deruleaza campania Black Friday. “Astfel, in data de 9 noiembrie,…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus suspendarea temporara a activitații site-ului altex.ro, dupa ce au accesat astazi site-ul și au gasit ca magazinul vindea peste 1.000 de produse promovate ca fiind la reducere de Black Friday, fara sa aplice reducerile din pretul de referinta. Retailer-ul a…