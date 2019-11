Alt accident pe DN 1C. Persoană acroșată de un autotursim Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita grav, s-a produs sambata dimineața, pe DN1C, pe raza localitații clujene Jucu. Potrivit primelor informații, un pieton in varsta de 49 de ani, din Dabaca, din cauza ca s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului prin loc nemarcat, a fost acroșat de un autoturism care circula […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

- Un accident rutier a avut loc in Rebrișoara. Un autoturism cu semn de incepator a intrat in plin in remorca unui tractor, incarcata cu pamant. Șoferul a ramas incarcerat. Echipaje ale Poliției și celor de la ISU BN au intervenit in localitatea Rebrișoara la un accident rutier. Un autoturism, care avea…

- Un grav accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, in Baia Mare, cu o persoana incarcerata. Potrivit primelor informatii, in urma coliziunii a doua masini, o persoana a ramas incarcerata. La fata locului intervin echipaje SMURD si ambulanta. Stire in actualizare Source

- Un accident feroviar mortal a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe raza localitații clujene Jucu. Tragicul eveniment s-a produs pe secția de cale ferata 401, la kilometrul feroviar 5+907 metri, in zona unei treceri la nivel cu calea ferata din localitatea Jucu, județul Cluj. Trenul Regio 14435,…

- Dimineața de 19 octombrie vine cu o veste tragica pentru maramureșeni. Un accident grav de circulație a curmat viața unui tanar de 22 de ani. Cauza accidentului se pare a fi distanța laterala insuficienta intre autoturismele implicate. Din primele informații, se pare ca un alt tanar implicat in accident…

- Potrivit acestuia, victima incarcerata a fost scoasa din autoturism, medicii efectuandu-i manevre de resuscitare. Alte 2 victime au fost preluate de o ambulanta a SJA Vrancea pentru a fi transportate la spital. O a patra persoana implicata in accident este evaluata la fata locului de catre medici. Traficul…

- Un cumplit accident de circulație s-a produs, in jurul orei 19.00, in localitatea Cionchești – judetul Satu Mare. Din motive neelucidate deocamdata, doua autoturisme au intrat frontal in coliziune, impactul fiind dezastruos, potrivit gazetanord-vest.ro. In urma acestui eveniment rutier, trei persoane…

- Un accident rutier a fost anuntat cu putin timp in urma la Sisesti, sa iesire spre Danesti. Potrivit primelor informatii, o persoana este incarcerata. La fata locului se indreapta echiaaje de prim ajutor si de politie. Actualizare Primele verificari referitoare la accident au relevat ca un barbat de…

