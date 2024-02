ACUM: Accident rutier pe strada Principală din Luna! O persoană încarcerată! De puțin timp s-a produs un accident rutier pe strada Principala din satul Luna. Impactul a avut loc intre un autoturism și un autocamion și a fost unul destul de violent. Din primele informații o persoana este incarcerata. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Luna. In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. In autoturism a fost blocat un barbat, iar pompierii l-au extras in siguranța, pentru a nu agrava posibilele leziuni. Victima primește ingrijiri medicale din partea echipajului SAJ. Intervenim… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier produs pe strada Soarelui din Bistrița. Un barbat a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Acesta a ajuns la spital. Un echipaj de pompieri cu autospeciala de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit in aceasta…

- Un accident rutier a fost semnalat intre Turda și Campia Turzii in jurul orei 7 in aceasta dimineața. La fața locului au intervenit pompierii turdeni și un echipaj de prim ajutor. UPDATE: Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe DN15,…

- Grav accident de circulație petrecut acum puțin timp la Ardusat. Din primele informații este vorba despre o coliziune intre un autoturism și un autocamion. O persoana este incarcerata. La fața locului sunt echipajele de prim ajutor și polițiștii. ACTUALIZARE ISU Maramureș a transmis: „In jurul orei…

- Un accident rutier s-a produs astazi pe Autostrada Transilvania, intre localitațile Chețani și Luduș. Impactul a fost unul destul de violent intre un autocamion și o autoutilitara. Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au intervenit marți, 23 ianuarie, la un accident rutier produs pe…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Oașului. Doua autoturisme au intrat in coliziune. O persoana a ramas incarcerata. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier…

- Un accident rutier s-a produs astazi pe raza localitații Poieni din județul Cluj. In evenimentul rutier au fost implicate un camion și un autoturism. Din fericire, nu au existat victime, o femeie fiind evaluata de echipajul SMURD, fara sa fie transportata la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un accident rutier produs pe strada Libertații din municipiu. O mașina a unei firme de curierat s-a izbit de un alt autoturism, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/01/video.mp4…

- Trei copii, cu varste cuprinse intre 13 si 16 ani, au fost raniti, marti seara, intr-un accident rutier produs in Campia Turzii. Un tanar de 19 ani a vrut sa intoarca masina peste marcajul continuu care separa sensurile de mers, atoturismul fiind lovit de un alt vehicul.”Pompierii din cadrul Detasamentului…