Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei americane Mariah Carey a ajuns, dupa 26 de ani de la debut, pe primul loc in topul britanic al single-urilor. Inclusa pe albumul „Merry Christmas”, lansat in 1994, piesa s-a clasat in fruntea topului din Marea Britanie dupa ce in ultima…

- Piesa „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit in fruntea topurilor americane ale single-urilor, ocupand prima pozitie in clasamentul Rolling Stone si a doua, in Billboard Hot 100, potrivit news.ro.Cat priveste topul Rolling Stone, lansat in 2019, single-ul care a debutat…

- In prag de sarbatori și in plina pandeie de coronavirus, Ștefan Banica Jr. vine cu o surpriza pentru fani. Artistul lanseaza un nou cantec plin de emotie pentru sarbatorile de iarna. Este vorba despre piesa „Craciunul, vine Craciunul” .„Dupa ce am compus cantecul, am vrut sa scriu textul, dar eram confuz,…

- Aproape 200 de obiecte de cult vechi, inclusiv care au aparținut familiei aviatorului Aurel Vlaicu, vor putea fi cumparate in cadrul unei licitații care va avea loc miercuri, 9 decembrie, pe platforma Artmark LIVE. „Remarcabila este selecția de icoane ce provin din colecția familiei aviatorului Aurel…

- Mariah Carey, una dintre cele mai iubite si apreciate artiste din intreaga lume, le-a pregatit fanilor sai un cadou de Craciun. Dupa un an dificil, cantareața s-a gandit la o surpriza care sa aduca magia sarbatorilor de iarna și in perioada aceasta grea. Mariah Carey s-a hotarat sa le faca o surpriza…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca starea medicului Catalin Denciu, cel care a suferit arsuri in incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și care a fost transferat in Belgia, este stabila.“A ajuns ieri in jurul orei 12,00. S-a efectuat si o procedura de dializa. S-au efectuat reechilibrarea,…

- Una dintre mesele de șah din fosta colecție Nicolae Ceaușescu este scoasa la vanzare in cadrul Licitației de Design de Interior de la Artmark, din 1 octombrie. Un impatimit al jocului de șah, Ceaușescu iși petrecea timpul liber practicand celebrul sport al minții alaturi de miniștri sau tovarași de…