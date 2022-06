Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi din țara. In cadrul unei emisiuni TV, frumoasa blondina și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre regretatului ei tata. Deși este tot timpul cu zambetul pe buze, vedeta a izbucnit in plans atunci cand și-a adus aminte…

- Eveniment extrem de important in casa Mireasa – Capriciile Iubirii! A avut loc a doua cerere in casatorie. Valentin a facut pasul cel mare, nu a stat deloc pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe Alina. Cum s-a intamplat totul, dar si cum a reacționat concurenta.

- Barcelona i-a prelungit contractul stoperului Ronald Araujo, 23 de ani, pana in 2026. Jucatorul cu o clauza de reziliere-gigant, in valoare de peste 1 milard de euro, a izbucnit in lacrimi la conferința ținuta astazi pe Camp Nou. Imbracat la 4 ace, Araujo a fost insoțit de familie și prieteni pe Camp…

- Alina a primit un apel telefonic de la fratele sau in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce au discutat cei doi și ce mesaj i-a transmis Vasilica lui Valentin, viitorului sau cumnat.

- Situație tensionata in casa Mireasa-Capriciile Iubirii. Scrisorile au revenit și nu oricum. Doamna Dana a primit o scrisoare destul de mare referitoare la Alina. S-a lasat cu lacrimi in casa Mireasa. Ce sa fi oare, atat de deranjat!?

- Ilinca Vandici a fost invitata duminica, 10 aprilie, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la 22:30, la Kanal D. Acolo, prezentatoarea a izbucnit in lacrimi cand i-a fost adresata o intrebare despre tatal ei.A intrat in televiziune in urma cu 17 ani, fiind in prezent considerata…

- In ediția de astazi, tatal Sabrinei a fost cel care a intrat in legatura telefonica in cadrul emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii și a marturisit ca o susține pe fiica lui și ca este convins ca va alege persoana potrivita pentru ea, fara sa țina cont de parerile mamei sale

- La Mireasa- Capriciile Iubirii, mama Sabrinei i-a vorbit foarte dur și a anunțat-o ca nu este de acord cu o eventiala relație a fiicei sale cu Andrei. Tot ce i-a spus a afectat-o pe Sabrina, care a izbucnit in lacrimi in ediția Mireasa din 5 aprilie.