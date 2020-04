Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus si-n timp ce oamenii stau izolati in case, senatorii au votat un proiect de lege care prevede ca pedepsele cu inchisoarea sub 7 ani pot fi „executate” la domiciliu. Proiectul a fost depus in Parlament de senatorul PNL Alina Gorghiu.Initiativa legislativa adoptata marti…

- Danuț Pop: Aceasta situație alarmanta reprezinta elementele de contraperformanța, politica și profesionala Ecologistii au protestat sambata in Piata Victoriei sub deviza“Scoateti drujba din padure! Protestul a avut loc, dupa ce Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din…

- ​Având în vedere ca în Monitorul Oficial s-au publicat unele Ordonanțe fara avize, precum cele de la Consiliul Economic și Social (CES), HotNews.ro a discutat cu Liviu Rogojinaru, secretar de stat în Ministerul Economiei. De precizat ca anterior acestei funcții a facut parte…

- Consiliul Economic și Social a refuzat azi sa ia in discuție cinci dintre ordonanțele de urgența aprobate de guvern saptamana trecuta. Membrii instituției spun ca nu dau avize pe acte normative deja aprobate, ci doar pe proiecte.

- Ionel Danca a declarat, miercuri, ca nu știe câte dintre cele 25 de ordonanțe de urgența adoptate marți aveau avizul Consiliului Economic și Social. Șeful Canceraliei prim-ministrului a adaugat ca Guvernul a adoptat "câte ordonanțe de Urgența au fost necesare", întrebat de…

- "Aș vrea sa va spun ca astazi am indeplinit o formalitate: am inaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaților demisia mea din grupul parlamentar PSD.Voi continua sa reprezint interesele celor care m-au votat, cu același profesionalism și responsabilitate, respectand juramantul depus, in calitate…