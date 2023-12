Alina Gorghiu: Dosarul Revoluţiei ar fi trebuit să se soluţioneze în primul deceniu Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a evitat sa-și exprime opinia cu privire la Dosarul Revoluției, dar a subliniat vineri seara ca ar fi fost de dorit ca acest dosar sa fie soluționat in primul deceniu de la declanșarea Revoluției. Totodata, Gorghiu a adus in discuție necesitatea unei legi a lustrației. „Dosarul este in instanța, unul complex și complicat, cu respingeri de soluții, retrimiteri și comasari de dosare. Multe aspecte din acest dosar raman neclare pentru mine, ca și cetațean, recunosc, ca o persoana care iși dorea finalizarea acestui dosar in beneficiul fiecaruia dintre noi, al societații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

