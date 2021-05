Stiri pe aceeasi tema

- Companiile pot decide daca angajații vaccinați mai poarta masca in birouri sau nu, spune prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa ședința Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Angajații vaccinați ai Prefecturii București nu vor purta masca de protecție, conform Mediafax.…

- "Așteptam sa se confirme tendința de scadere a ratei de incidența in urmatoarele 48 de ore. Daca acest lucru se va intampla, atunci, sigur, se vor lua o serie de masuri, cu ar fi sa permitem funcționarea la o capacitate de 50% a salilor de cinema, de spectacol, a restaurantelor la interior, dar și a…

- Purtatul maștii va ramane ultima restricție la care se va renunța, afirma coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. El susține ca este vorba de o masura de protecție personala care trebuie avuta in vedere in fiecare sezon rece, cand sunt viroze și gripe, potrivit HotNews. „Eu cred ca…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…