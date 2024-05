Stiri pe aceeasi tema

- Diva internetului, fostei vedeta de televiziune Adelina Pestrițu pare ca-i merge extraordinar de bine de pe urma recomandarilor sale comerciale de pe propriile pagini de socializare. Prezența scumpa la modul propriu in peisajul evenimentelor de la noi, starleta Instagram-ului, se afirma și in trafic…

- Nunta lui Alin Oprea cu Medana s-a dovedit una dintre cele mai fastuoase și notabile petreceri din showbizz pe anul trecut. A fost o petrecere cat un festival, cu 10 perechi de nași, aproximativ 500 de invitați, mai bine de 50 fiind muzicanți și soliști, colegi din breala muzicala. Circa 100.000 de…

- De curand, viitorul fost președinte al CJ Maramureș a improvizat, in public, ca s-a ranit, in așa-zise atacuri la persoana; de fapt, o noua fenta de doi lei marca Ionel Bogdan. Apoi, cu gravitatea unei voci baritonale ragușite, a amenințat ca ”vor fi repercusiuni”. Și a privit, galeș, in camera telefonului,…

- Mugur Isarescu este una dintre cele mai importante figuri din peisajul economic și academic romanesc, fiind guvernator al Bancii Naționale a Romaniei și membru al Academiei Romane. Pe langa salariul pe care-l primește de la BNR și indemnizația de la Academia Romana, exista și un alt aspect care starnește…

- Unde petrec vedetele de 1 mai și de Paște In minivacanța de 1 Mai , doamnele muzicii romanești se distreaza de minune. In timp ce Maria Carneci și Elena Merișoreanu petrec in sanul familiei, Mioara Velicu n-a rezistat și a urcat pe scena, inainte de a-și face bagajele pentru Grecia.„Sunt la spectacol…

- Legea pensiilor sufera modificari semnificative care vor afecta atat pensionarii viitori, care se vor pensiona dupa 1 septembrie 2024, cat și pe cei deja pensionați. Casa Naționala de Pensii Publice a anunțat ca se va efectua o recalculare suplimentara pentru anumite categorii de pensionari, inclusiv…

- ANM anunța ca vremea se schimba in weekend, iar termometrele vor arata in unele zone chiar și peste 30 de grade. Astfel, in cursul zilei de sambata, maximele vor porni de la 20-21 de grade Celsius in Maramureș, estul Transilvaniei, chiar și in Delta și vor atinge 29-30 de grade in extremitatea de sud-vest.…

- Artistul de muzica populara are o pensie impresionanta de la statul roman, el fiind angajat al MAI in anul 1991. Astfel, Gheorghe Turda a ajuns la o pensie de 1.900 de euro pe luna, adica aproximativ 9000 de lei.