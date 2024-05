Transilvania International Film Festival (TIFF), cel mai important festival romanesc de profil incepe pe 14 iunie a.c. Peste 150.000 de cinefili sunt așteptați anul acesta la manifestarea care crește de la an la an și aduce tot mai mulți straini. Ajuns la cea de-a 22 a ediție, TIFF 2024, care va ține pana pe 24 iunie a.c., prima proiecție in cadrul festivalului fiind anunțata pelicula ”Dogman”, ultimul film al lui Luc Beson. In Piața Unirii din Cluj-Napoca, alte spații organizate dar și in cinematografele afiliate festivalului, vor fi prezentate 200 de lung metraje și scurt metraje realizate…