Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu este un leac atotcuprinzator pentru inflamația cronica sau pentru bolile pe care le poate declanșa, dieta e importanta atunci cand va confruntați cu astfel de probleme. Mai mulți specialiști au explicat, pentru Parade, ce alimente trebuie evitate.

- Sforaitul este un sunet caracteristic emis in timpul somnului, care apare atunci cand fluxul de aer trece prin structurile respiratorii superioare, provocand vibrații ale țesuturilor moi din acea zona. Poate fi deranjant pentru persoane din jur, insa, poate deveni și o problema de sanatate daca devine…

- Descoperirile facute de un celebru nutriționist din America in ceea ce privește anumite alimente a șocat pe toata lumea. Leanne Ely a scos in evidența cateva alimente pe care nu le-ar manca niciodata. Cu toate acestea, unele sunt savurate zilnic de catre romani, fara sa știe ce conțin de fapt. Alimentele…

- Pentru a avea un somn odihnitor, trebuie sa ținem cont de mai multe aspecte. Printre cele mai importante este alimentația, la care trebuie sa fim foarte atenți. Ce nu trebuie sa mananci inainte de culcare, pentru a te asigura ca vei dormi bine. Alimentele la care trebuie sa renunți. Ce sa nu mananci…

- Produsele pe care le consumam zi de zi au un impact major asupra sanatații organismului uman, in special in perioadele in care suntem bolnavi. In timp ce unele pot ajuta procesul de recuperare, altele fac mai mult rau. Afla, din randurile de mai jos, care sunt alimentele pe care sa nu le mai consumi…

- Depresia este boala secolului și afecteaza numeroase persoane. Alimentația are un rol pentru important cu privire la gestionarea bolii, aducand un aport important de vitamine și minerale. Iata ce trebuie sa consumi pentru a problema sub control.

- Pentru cei mai mulți adulți, licoarea neagra este primul mic rasfaț al zilei, insa specialiștii recomanda renunțarea la acest ritual. Afla, din randurile de mai jos, ce sa consumi dimineata in loc de cafea. Acesta ar fi, de fapt, alimentul care te trezeste imediat. Specialiștii ne recomanda sa renunțam…

- Este considerata un super-aliment datorita virtuților sale terapeutice. Supa de pui este un preparat nu doar gustos, ci și sanatos. Iarna, in plin sezon al racelilor și gripelor, zeama calda de pui face adevarate minuni.