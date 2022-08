Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vrem sa slabim, de cele mai multe ori, apelam la diete sarace in calorii. Unii dintre noi mai fac și foamea, gandindu-se ca vor scapa rapid de colaceii de pe burta. In realitate, vor avea rezultate pe termen scurt, cu efecte periculoase in timp. Toata lumea cunoaște efectul yo-yo, dupa ce…

- Kate Middleton, una dintre cele mai populare și apreciate femei din lume, a starnit o curiozitate imensa in legatura cu felul in care reușește sa se mențina mereu in forma. Știm deja ca Ducesa de Cambridge respecta zilnic o rutina consistenta, in care pune accentul pe un stil de viața sanatos și echilibrat.…

- Simona Halep ține are un stil de viața sanatos și nici nu s-ar putea altfel avand in vedere condiția fizica de care are nevoie in meciurile sale. Dar chiar și una dintre cele mai bune tenismene din lume are mici placeri nevinovate. Care este desertul preferat al campioanei.

- Nicoleta Luciu a decis sa faca o schimbare de imagine. Celebra actrița a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 35 de kilograme intr-un timp foarte scurt. Vedeta a ținut o dieta magica ce a ajutat-o cu aceasta problema, iar in doar doua luni a ajuns la rezultatele dorite. Ce a mancat in toata aceasta […]…

- Rafael Nadal, in varsta de 36 de ani, s-a calificat in a 14-a finala la Roland Garros unde va juca cu norvegianul Casper Ruud. Sportivul a dezvalui care este secretul longevitații sale și ce alimentație stricta ține pentru a se menține tot timpul in forma.

- Care este alimentul care inlocuiește ouale in nutriția ta. Deși ouale sunt considerate alimentele perfecte din punct de vedere nutrițional, cu un conținut important de vitamine, minerale și proteine, insa sunt și persoane pentru care consumul de oua nu este o opțiune. Din fericire, exista un anumit…

- Fiecare persoana s-a simțit stanjenita la un moment dat, fie ca a fost vorba despre un examen la facultate, fie despre alegerea ținutei pentru o prima intalnire. Greața duce acea senzație neplacuta mult mai departe și este important sa știm cum putem scapa de ea intr-un timp record. Iata care este alimentul…

- Bicarbonatul de sodiu are numeroase beneficii și poate fi folosit atat in ingrijirea personala, cat și in bucatarie de gospodine. Are un rol important și poate fi folosit și in deserturi. Daca vrei sa prepari prajituri pufoase și gustoase , dar și crescute, bicarbonatul de sodiu este soluția perfecta.…