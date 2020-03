Alimente fără gluten – ce să mănânci dacă ai intoleranță la gluten Alimente fara gluten. Aceasta este alternativa pentru cei care au intoleranța la gluten. Afla ce este alergia la gluten, ce alimente fara gluten sunt, idei și rețete. Tot mai multe persoane descopera ca au intoleranța la gluten, motiv pentru care alimentele fara gluten sunt tot mai cautate. Asta pentru ca, daca o persoana intoleranta la gluten consuma alimente ce conțin gluten va aparea un raspuns inflamator al organismului care afecteaza mucoasa intestinala, rezultand atat simtpome complet neplacute, dar și absorbția defectuoasa a nutrienților din alimente. Ce este glutenul Glutenul este o proteina… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

