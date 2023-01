Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte.…

- Aquatim a anuntat azi avarii care au dus la intreruperea apei in Timisoara si in localitatile Giroc si Chisoda. Astfel, pentru remedierea problemelor, apa e intrerupta pana la ora 15 pe strazile Mircea cel Batran, Maslinului, Romulus, Feldioara, Mesteacanului și in Giroc și Chișoda. Tot pana la aceeasi…

- Aquatim a anunțat avarii care afecteaza consumatorii din Timișoara și din cateva localitați din județul Timiș. Astfel, pe strazile Fructelor și Pomiculturii, din Timișoare, precum și in Șag, Herneacova, Bazoșu Nou, Giroc și Chișoda apa e intrerupta pana la ora 15 din cauza unor avarii. De asemenea,…

- Noi avarii afecteaza clientii Aquatim din Timisoara si din cateva localitati din judetul Timis. Pentru remedierea lor, apa e intrerupta azi pe strazile Cerna, Oraștie, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Gheorghe Andrașiu, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sanmihaiu Roman și Utvin, pana la ora…

- Aquatim a anunțat noi intreruperi in furnizarea apei din cauza avariilor. Astfel, pe strazile Alpiniștilor, Emanoil Gojdu, din Timișoara, respectiv in localitațile Giarmata, Recaș, Herneacova, Utvin și Giroc, apa e intrerupta pana la ora 15.00. De asemenea, consumatorii din Ianova nu vor avea apa azi…

- Aquatim a anunțat azi noi intreruperi in alimentarea cu apa din cauza unor avarii. Apa e intrerupta pentru remedierea avariilor, pana la ora 15, pe strazile Bulevardul Cetații (intre Calea Torontalului și strada Matei Basarab), Gheorghe Barițiu, Nicolae Leonard, Aleea Cristalului, Aleea Sanatatii, din…

- Aquatim a anuntat azi noi intreruperi in furnizarea apei din cauza unor avarii. Pana la ora 15, apa e intrerupta pentru clientii de pe strazile Alpiniștilor, Recoltei, Aleea Cristalului, Aleea Sanatatii, Martir Angela Sava, din Timisoara, precum și pentru cei din Ivanda. De asemenea, asa cum era anuntat…

- Se pun la punct ultimele detalii pentru drumul ce va lega Girocul de Calea Șagului din Timișoara. In prezent se lucreaza la trecerea cu calea ferata din Chișoda, dupa care va fi asfaltata porțiunea de legatura cu Calea Timișoarei.