- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca discutiile cu jurnalistul Moise Guran vizeaza "o implicare reala" a acestuia in cadrul Aliantei USR PLUS. "Avem discutii. Chiar maine o sa avem o noua intalnire si o sa stam de vorba. Moise Guran este o persoana publica in acest moment.…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul Ionut Mosteanu spune: “Da. Candidez pentru Primaria Pitești”. In aceasta situatie lucrurile se complica, mai ales dupa ce USR a castigat alegerile europarlamentare in Pitesti. Alianta USR-PLUS a obtinut 20.185 voturi la Pitesti (27,75%), secondata de…

- In contextul in care Alianța USR-PLUS i-a solicitat premierului Ludovic Orban organizarea alegerilor locale in doua tururi de scrutin, liderul Pro Romania Victor Ponta susține ca acest lucru nu va fi posibil, precizand ca PNL „detine acum puterea”, iar sistemul actual ii avantajeaza pe liberali.„NU…

- Europarlamentarul Dragoș Tudorache, membru al Biroului Național PLUS, a declarat, vineri, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi24, ca Alianța USR-PLUS va depune plângere penala dupa ce PSD a raspândit, în mediul online, mesaje false care conțin elementele de identitate…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a anuntat luni intr-un mesaj pe Facebook ca alianta dintre Pro Romania si ALDE „s-a incheiat”, si ca cele doua partide vor porni pe drumul lor, separat. Alianta dintre cele doua formatiuni l-a sustinut pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, fapt…

- Alianta dintre Pro Romania si ALDE s-a incheiat, a anuntat intr-un mesaj pe Facebook purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian. Alianta electorala care l-a sustinut pe Mircea Diaconu a intampinat numeroase probleme, iar la final a ajuns in punctul in care copresedintele aliantei, Sorin Campeanu,…

- Candidatul Aliantei USR PLUS, Dan Barna, si-a recunoscut infrangerea intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce nu a reusit sa intre in turul doi al alegerilor prezidentiale, si a transmis ca alianta merge mai departe.