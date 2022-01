Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria nu doreste soldati americani pe teritoriul sau, dar este gata sa accepte francezi, a declarat pentru postul national de radio BNR o sursa diplomatica de la Bruxelles. Decizia este asteptata la mijlocul lunii februarie, în cadrul reuniunii ministrilor apararii din NATO, citeaza Rador.Marti,…

- Mai mulți producatori mari de automobile au anunțat ca vor face pasul catre vehicule electrice. Acum, șeful Grupului Renault, Luca de Meo, a anunțat ca marca Renault va deveni pur electrica in Europa, incepand din 2030. Tranziția catre mașini electrice face parte din planul de electrificare al companiei,…

- ​BMW a anunțat vânzari de 2.21 milioane de unitați în lume, cel mai bun rezultat anual de pâna acum, într-un an 2021 în care multe alte marci au crescut din cauza crizei de procesoare. Grupul BMW a vândut peste 2,5 milioane de mașini în lume, incluzând…

- Marca Peugeot din grupul auto Stellantis care conține brand-uri precum Fiat, Opel și Alfa Romeo a anunțat ca dupa 2030 va vinde doar mașini electrice în Europa, dar va pastra versiuni cu motoare convenționale pentru alte zone ale lumii. Peugeot are deja câteva modele electrice în gama,…

- Toyota este unul dintre producatorii care investesc sume uriașe in dezvoltarea și promovarea sistemelor alternative de propulsie. Chiar și așa, compania nipona nu este pregatita, inca, sa renunțe de tot la motoarele pe benzina, susținand ca unele regiuni nu sunt nici ele pregatite pentru adoptarea mașinilor…

- Anul viitor, Mașina Anului in Europa va fi anunțata in 28 februarie. Chiar daca mai sunt mai bine de trei luni pana atunci, organizatorii au anunțat deja cine sunt cei 7 finaliști care intra in cursa pentru acest titlu prestigios din industria auto. Lista include nume precum Peugeot 308 facelift, Cupra…

- Porsche va lansa peste câțiva ani un model mai mare decât Cayenne, iar acest nou model ar putea avea versiune cu șapte locuri, scrie publicația Automotive News. Modelul va fi lansat dupa 2025 și va fi mai lung, mai lat și mai înalt decât Cayenne, mașina care a salvat marca Porsche…

- ​Pe strazi sunt tot mai multe mașini electrice, dar camioanele electrice sunt abia la începutul unui drum lung, însa cu promisiuni mari de reușita dupa 2025. Sunt multe obstacole de depașit și este o concurența între doua tehnologii, iar în prezent nu se știe care dintre ele…