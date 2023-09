Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii faceau parte dintr-un grup de patru persoane de nationalitate francezo-marocana, care au pornit cu jet ski-urile din statiunea Saidia din Maroc, relateaza BBC preluat de News.ro.Un alt treilea membru al grupului a fost arestat de Garda de Coasta care patruleaza granita dintre cele doua state,…

- Patru persoane de nationalitate francezo-marocana au pornit, marți, cu jet ski-urile din statiunea Saidia din Maroc și au ajuns din greșeala in apele algeriene, moment in care Garda de Coasta algeriana a deschis focul. Doi dintre ei au fost impușcați mortal, iar un al treilea a fost arestat, informeaza…

- Statiunea balneara Bazna, din Podișul Tarnavelor, intre raurile Tarnava Mare și Tarnava Mica, este cautata de turiștii straini pentru apele cu proprietați curative.Stațiunea este situata la 17 km de orașul Mediaș, 53 km de Sighișoara și 72 km de Sibiu, și s-a vorbit prima data de ea in 1302, intr-un…

- Dupa ce si-au petrecut noaptea sub cerul liber in Turnul Eiffel, doi turisti americani care consumasera alcool au fost descoperiti luni dimineata dormind in celebrul monument parizian, dupa ce duminica s-au ascuns de fortele de ordine, au anuntat marti surse judiciare si din cadrul politiei, precum…

- In urma cu puțin timp, Ministerul Afacerilor Externe a transmis romanilor un avertisment! Este vorba despre cetațenii țarii noastre care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Republica Elena sau Republica Turcia. La ce sa se aștepte in aceasta perioada.

- Armata din Columbia a declarat ca 13 persoane au fost ucise in timpul ciocnirilor dintre soldati si rebelii de extrema stanga Farc, informeaza Rador.Confruntarea a avut loc intr-o regiune muntoasa, unde armata columbiana derula o operatiune impotriva unei tabere disidente a Farc, in provincia Cauca.…

- In momentul in care a inceput sa se traga, bunicul l-a tras pe copil intr-o camioneta pentru a se adaposti, dar baiatul a fost impușcat in cap, iar batranul intr-un deget, a anunțat Calvin Johnson, adjunctul șefului poliției din Tampa , SUA, informeaza ABC News.Incidentul s-a petrecut, miercuri, in…

- Intarzierile de la punctele de trecere a frontierei grecești i-au infuriat pe turiștii din Balcani care se arata deosebit de deranjați de aceasta situație, scrie publicația elena Thess Today, citata de Rador. Sunt intarzieri chiar si de 9 ore la punctele de trecere a frontierei spre Grecia. Turistii…