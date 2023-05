Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și fratele ei, Aris, participa impreuna la America Express 2024. Mario Fresh, iubitul Alexiei o susține total in acest proiect și a dezvaluit ce va face cat timp ea este plecata departe de Romania.„Iți dai seama ca, trecand prin experiența asta, am incercat sa ajut cat de mult pot. Am incercat…

- Show-ul America Express se pregateste pentru un nou sezon, care se va filma in sudul Columbiei, Ecuador si Argentina. Printre vedetele care vor participa in noul sezon se afla și copiii Andreei Esca, Alexia si Aris Eram. Iubitul Alexiei, cantaretul Mario Fresh a fost concurent la Asia Express, sezonul…

- Sensy radiaza de fericire de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data, iar ea traiește una dintre cele mai frumoase o perioade din viața ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre cum se simte de cand a aflat vestea cea mare. Iata ce declarații a facut vedeta in…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza de mai mult timp un cuplu și au participat impreuna la „America Express”, show ce s-a incheiat duminica, 26 martie. Doina Teodoru a marturisit ca in competiția America Express a avut ocazia sa vada ca partenerul ei este impulisv. Actrița recunoaște ca experiența…

- Andreea Balan iubește din nou? Finalista de la America Express a fost surprinsa in tandrețuri cu un celebru prezentator de la Antena Stars, in unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din Capitala. Imaginile sunt incredibile. Despre cine este vorba. Sportivul care ar fi impresionat-o pe Andreea Balan…

- In ediția din aceasta seara, una dintre echipe a primit cel de-al doilea cufar care poate ascunde eliminarea. Dupa ce au ajuns la Irina Fodor, concurenții au aflat și ordinea in care vor pleca, spre urmatoarea destinație.

- In etapa cu numarul 29 de America Express, difuzata pe 5 martie 2023, concurenții au primit noi parteneri de calatorie in cursa: cate doi porcușori de Guineea denumiți Cuy in America Centrala și de Sud.

- FOTO: 150 de elevi din Alba Iulia au primit sfaturi de la polițiști pentru creșterea siguranței online In aceasta perioada, sub umbrela Proiectului SiguranțaOnline, polițiștii desfașoara activitați in unitațile de invațamant din județ. In saptamana care se incheie, aproximativ 150 de elevi din Alba…