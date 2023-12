Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram și fratele ei, Aris, au acceptat provocarea lansata de America Express, dar competiția nu s-a dovedit ușoara pentru cei doi. Pe langa provocarile care oricum pun rabdarea la incercare echipelor, concurenții au trecut și prin mai multe momente tensionate.

- Dupa ce in urma cu doua luni Laura Giurcanu și Aris Eram, cei doi concurenți de la America Express, erau surprinși in tandrețuri in mașina, acum Laura Giurcanu ne spune care e, de fapt, adevarul. Sunt sau nu impreuna? Ce spune influncerița despre viața amoroasa.

- Sonia Simionov, concurenta de la America Express, a facut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Jurnalista a vorbit despre retragerea din televiziune, dar și despre momentul in care vrea sa aduca pe lume un copil. Știrista marturisește ca este o femeie norocoasa in ceea ce privește viața personala.

- De cateva luni bune, Sanziana Negru și actorul Ștefan Floroaica formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Deși nu a vorbit prea multe pana acum despre relația cu partenerul ei, concurenta de la America Express face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea lor de iubire.…

- Sensy traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și cea mai dificila. Influencerița a devenit de curand mama pentru prima data. Aceasta ne-a dezvaluit cum s-a schimbat soțul dupa ce ea a adus pe lume un copil, dar și care motivul pentru care ar baga divorț.

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de șapte ani, dar in tot acest timp spuneau ca nu iși doresc momentan sa iși duca relația la urmatorul nivel și ca vor sa se bucure de timpul petrecut impreuna. In ediția de seara trecuta de la America Express, concurenta a dat de ințeles ca este pregatita pentru…

- In urma cu un an, in apropierea Craciunului, Anda Adam și Jospeh Mohaci s-au casatorit civil, insa nu au reușit pana acum sa faca și cununia religioasa, dar și petrecerea de nunta, fara doar și poate, anul 2024 va fi anul in care aceste evenimente vor avea loc. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cei…

- Invitata la podcastul „Badassmom”, moderat de Giulia Anghelescu, Alexia Eram (23 de ani) a facut dezvaluiri incitante despre primul ei sarut. Fiica Andreei Esca a vorbit și despre nunta cu Mario Fresh. „Cand a fost primul sarut? Pe la 12 ani. M-am sarutat prima oara in baia școlii”, a povestit Alexia…