Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. „Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19”, a afirmat Rafila, citat de Mediafax.

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca sunt 650 de persoane care mor zilnic in Romania in mod curent. „Ramane sa vedem cate sunt cazurile de Covid-19”, a...

- In decurs de doua-trei saptamani sau chiar mai devreme, Romania va ajunge sa inregistreze zilnic "cel putin" 1.000 de cazuri de infectii cu noul coronavirus", susține presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila. Specialistul este de parere ca pandemia va dura aproximativ doi ani…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Marcel Vela, ministrul de Interne a anunțat, in urma cu puțin timp, ca toate persoanele care vin in Romania din țari cu cel puțin 500 de cazuri confirmate de coronavirus vor intra automat in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. ”Se aproba instituirea izolarii la domiciliu pentru toate persoanele care…

- Tribunalul Bucuresti ia masuri radicale de protectie si preventie pe fondul escaladarii infestarilor cu coronavirus in Romania, la fel ca si alte instante din tara.Astfel, instanta care avea un trafic de peste trei mii de persoane zilnic opreste activitatea cu publicul pana pe 31 martie, data…

- Cele zece persoane care au coronavirus si sunt internate in spitale au o stare generala de sanatate buna, a anuntat luni Grupul de comunicare strategica. Totodata, pacientii in varsta si care au boli cronice sunt monitorizati indeaproape, a mai adaugat surs citata.

- Medicul nu elimina nici scenariul ca secțiile de Terapie Intensiva din țara sa fie ocupate pana la refuz de pacienți infectați.Rafila a dat exemplul spitalelor din Lombardia, zona din Italia foarte afectata de virusul din China. "Va creste numarul cazurilor de imbolnavire, vor mai ajunge cetatenii din…